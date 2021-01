Pirola: è già finita la sua avventura al Monza. Ripartirà con il Pescara

Inter, il giovane difensore Lorenzo Pirola lascerà il Monza dove non ha trovato spazio avendo disputato solo due partite per trasferirsi al Pescara. Il club abruzzese aveva già preso in prestito dalla società meneghina un altro giocatore della cantera nerazzurra

INTER PIROLA AGGIORNAMENTO/ Dopo Sebastiano Esposito, che è passato dal prestito alla Spal a quello con il Venezia, visto che nella formazione emiliana in questa prima parte di campionato cadetto non ha trovato troppo spazio e non ha saputo farsi apprezzare, anche un altro giovane calciatore nerazzurro è pronto a cambiare maglia, pur rimanendo nel campionato di serie B. Il giovane Lorenzo Pirola in prestito da ottobre al Monza, è riuscito ad avere uno score di solo due partite una in Coppa Italia e una in campionato. Vista la situazione, il calciatore lascerà il club lombardo per andare in Abruzzo al Pescara sempre con la formula del prestito. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Il presidente del club Daniele Sebastiani ha confermato la notizia che era già stata anticipata da Sky Sport con questa dichiarazione a Pescarasport24.it.: “Oltre a Sorensen, prenderemo Pirola“. Dopo Gravillon, ora in prestito al Lorient in Francia, un altro giovane difensore della cantera nerazzurra approda al Pescara.