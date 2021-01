Zoff: “Lukaku non si tira mai indietro. Sta facendo benissimo, merito anche di Conte”

Inter, l’ex portiere Dino Zoff ha voluto dare il suo parere sulla lotta al vertice del campionato italiano. L’ex estremo difensore vede la formazione di Antonio Conte sempre favorita per lo scudetto a prescindere dalla vittoria sulla Juventus che è solo una conferma

INTER ZOFF INTERVISTA/ L’ex portiere della Nazionale campione del Mondo nel 1982 Dino Zoff, ha voluto dare il suo parere sulla lotta al vertice nel campionato italiano, dopo la netta vittoria dell‘Inter sulla Juventus. L’ex estremo difensore, è stato intervistato da Leggo.it ed ha esordito dicendo: “Secondo me, i nerazzurri erano favoriti anche prima della gara di domenica. La vittoria dell’Inter è stata netta e meritata, proprio a conferma che si tratta di una squadra davvero molto forte“. Gli hanno fatto notare come l’attaccante Romelu Lukaku abbia sorpreso tutti e quest’anno si stia confermando sugli stessi livelli e lui ha detto: “Non me l’aspettavo così devastante, ma non è solo lui che sta facendo bene con l’Inter. Certo, Lukaku non si tira mai indietro. Sta facendo benissimo, merito anche di Conte“. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Gli hanno chiesto se l’accoppiata Conte e Lukaku, sia il segreto della squadra milanese e lui ha risposto: “Non è l’unico segreto. È una squadra di carattere che gioca anche un buon calcio. I giocatori sanno quello che devono fare in campo e lo fanno convinti. Questo è molto importante per raggiungere certi obiettivi”.