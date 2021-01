Eriksen sempre in uscita dall’Inter. I nerazzurri pronti a cederlo anche in prestito, purché il nuovo club si faccia carico del suo stipendio

Eriksen resta l’ago della bilancia di questo calciomercato Inter di gennaio. Come ha detto Marotta prima del big match con la Juventus, Piero Ausilio è al lavoro per piazzare il danese altrove considerato che continua a non rientrare nei piani di Conte. La destinazione più probabile rimane la Premier League, dove il classe ’92 di Middelfart ha lasciato un eccellente ricordo grazie alle stagioni vissute con la maglia del Tottenham. Si parla proprio di un possibile quanto clamoroso ritorno agli ‘Spurs’, qualora dovessero cedere Dele Alli al Paris Saint-Germain, mentre noi di Interlive.it abbiamo parlato della pista concreta che conduce dritto all’Arsenal, alla ricerca di un profilo con le sue caratteristiche.

Calciomercato Inter, Eriksen in cambio di Torreira: arrivano conferme

Le ultime indiscrezioni di ‘Tuttosport’ e non solo avanzano uno scenario già portato alla ribalta da Interlive.it lo scorso 17 dicembre, ovvero uno scambio di prestiti con l’Arsenal. Ai ‘Gunners’ finirebbe appunto Eriksen, alla corte di Conte Lucas Torreira. Il regista uruguagio piace ad Ausilio da quando vestiva la maglia della Sampdoria, ora è all’Atletico in prestito ma sta trovando poco spazio tanto che avrebbe già chiesto al suo entourage di cercargli una nuova squadra. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI. L’ex doriano potrebbe far ritorno a Londra per poi essere girato ai nerazzurri in cambio del danese, andando a ricoprire il ruolo (vacante) di vice Brozovic. Per ora, comunque, si tratta solo di una ipotesi-suggestione di mercato.