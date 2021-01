La trattativa per la cessione della maggioranza dell’Inter al fondo Bc Partners potrebbe avere una impennata nelle prossime settimane. Ecco le ultime novità

Inter a Bc Partners, svolta imminente. Stando alle ultime indiscrezioni del 'Corriere dello Sport', nelle prossime due-tre settimane il fondo guidato da Nikos Stathopoulos terminerà le due diligence per poi verosimilmente presentare una proposta ufficiale per la maggioranza del club di viale della Liberazione. Le cifre sono quelle che circolano ormai da tempo: circa 750 milioni di euro compresi i 373 milioni di debiti.

Bc Partners ha l’esclusiva sull’eventuale acquisto dell’Inter, ciò significa che Suning non può aprire trattative con altri potenziali acquirenti. Vedremo come si evolverà la vicenda, intanto lo stesso quotidiano romano sottolinea come la famiglia Zhang non prenda affatto in considerazione la possibilità di lasciare tutte o parte delle sue quote a un azionariato popolare, nella fattispecie a Interspac, un insieme di facoltosi tifosi interisti con a capo l’economista nonché ex commissario della spending review Carlo Cottarelli, già palesatosi ai tempi di Thohir.