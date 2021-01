Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza una nuova possibilità a costo zero per il club nerazzurro. Sul giocatore in questione c’è anche il Milan

Sul tavolo di Marotta e soci si palesa una nuova ‘opportunità’ di calciomercato in ottica prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Tuttosport’, alla dirigenza di viale della Liberazione è stato offerto di recente il cartellino di Otávio Edmilson da Silva Monteiro, noto semplicemente con il nome di Otavio. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, sfida al Milan per Otavio

Il profilo di Otavio, centrocampista offensivo brasiliano in scadenza col Porto, potrebbe esser preso in forte considerazione dall’Inter. Vedremo nelle prossime settimane. In possesso di passaporto portoghese, quindi comunitario, il 25enne nativo di Joao Pessoa risulta tuttavia essere nel mirino pure del Milan. In realtà è rimbalzata la voce anche di un interesse della Roma, voce che però non ha trovato conferme.