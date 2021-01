Il Real Madrid pensa ancora a Milan Skriniar per rinforzare la difesa. Scambio rifiutato ma l’Inter può ribaltare tutto

L’Inter di Antonio Conte ha ritrovato solidità anche dal punto di vista difensivo come certificato dalla straordinaria vittoria contro la Juventus che ha esaltato la prova di praticamente tutti i calciatori impiegati dal tecnico salentino. Tra le note liete della stagione attuale anche il ritorno sui suoi livelli di competenza di Milan Skriniar che in estate sembrava destinato all’addio dopo un’annata complicata per quanto concerne l’adattamento alla difesa a tre. Ora però lo slovacco è un punto fermo anche per Conte che non intende rinunciarci. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter al fondo Bc Partners, arriva la svolta | Le ultime

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, proposta irricevibile per Eriksen | E spunta il Leicester

Calciomercato Inter, scambio Militao-Skriniar: spunta un’altra strategia

Il nuovo exploit del centrale interista sembra aver attirato anche l’attenzione del Real Madrid che dal canto suo va a caccia di un difensore ed intende liberarsi di Eder Militao. Intermediari avrebbero peraltro tentato uno scambio secco tra i due calciatori da poter chiudere a giugno con valutazione identica per entrambi: 50 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, principio di accordo | Juventus beffata

L’Inter non è però disponibile all’operazione, nonostante la possibilità di una grande plusvalenza, visto e considerato che Skriniar è tornato quasi suoi livelli di un tempo. Militao resta comunque un calciatore che piace ad Ausilio fin da quando giocava ancora in Brasile e a giugno non è escluso un tentativo per il prestito con diritto.