Il futuro di Leo Messi potrebbe condizionar anche alcune strategie di mercato dell’Inter: l’argentino avrebbe nel mirino Vidal

In casa Barcellona fa ancora molto discutere il futuro di Leo Messi, soprattutto dopo quanto emerso recentemente sul suo faraonico stipendio. La ‘Pulce’ ha il contratto in scadenza 2021 e a fine stagione a meno di cambiamenti radicali dovrebbe lasciare la Catalogna dopo una lunga storia d’amore. Diverse le big europee interessate ad ingaggiare il sei volte Pallone d’oro che piace soprattutto al Paris Saint Germain del connazionale Mauricio Pochettino. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Vidal nel mirino del PSG: idea di scambio

Messi sembra dunque avvicinarsi al PSG in caso di divorzio dal Barcellona. L’argentino potrebbe poi indicare il suo amico e fedele compagno al Barça, Arturo Vidal come miglior rinforzo per il centrocampo.

L’Inter sarebbe nel caso anche pronta a disfarsi del mediano cileno, che non sta vivendo una grande stagione. I nerazzurri potrebbero cogliere la palla al balzo per fare un tentativo di scambio con Kurzawa considerato che a sinistra ha bisogno di un rinforzo di peso. L’esterno francese è a scadenza 2024 e ha quindi un accordo ancora lungo.