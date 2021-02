Inter: questa sera nel match tra la Fiorentina e i nerazzurri Lukaku cerca di trovare continuità realizzativa in campionato e non solo

Questa sera andrà in scena il match di campionato Fiorentina-Inter, con i nerazzurri che hanno la chiara intenzione di sfatare un tabù. Dovrebbe tornare titolare dopo lo stop in Coppa Italia Romelu Lukaku. L’attaccante belga, dopo la doppietta contro il Benevento, vuole trovare continuità in fase realizzativa in campionato. ma c’è di più.

il centravanti belga, infatti, è a due reti dallo straordinario traguardo dei 300 gol nel calcio che conta. In tutta la sua carriera, tra club e nazionale ha collezionato 298 gol in 579 presenze. Già stasera, l’ex Manchester United potrebbe fare cifra tonda.