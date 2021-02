By

Calciomercato Inter: più di un giocatore nerazzurro potrebbe lasciare la ‘Beneamata’ in estate. L’ultimo a poter lasciare è una ‘sorpresa’

Si sa veramente poco sul mercato che l’Inter effettuerà in estate, anche se alcuni giocatori potrebbero lasciare i nerazzurri. Basti pensare a Ionut Radu che potrebbe andarsene tra pochi mesi. Ma non solo lui, perché un altro giocatore potrebbe essere escluso dal progetto di Antonio Conte a partire dalla prossima stagione: Stefano Sensi. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, rapporto inclinato: Sensi in uscita

Stefano Sensi potrebbe lasciare l’Inter. Si sarebbe infatti incrinato il rapporto tra il centrocampista italiano e Antonio Conte. Proprio per questo, in caso di permanenza del tecnico leccese sulla panchina dei nerazzurri, il futuro dell’ex Sassuolo sarebbe seriamente in bilico.

Anche la società della ‘Beneamata’ sarebbe d’accordo visto che in nessun modo sono riusciti a recuperare a livello fisico e psicologico il giocatore classe 1995. Il nodo da sciogliere, però, sarebbe la formula con cui Sensi lascerebbe Milano. A titolo definitivo? Difficile. Più probabile in prestito, anche perché ad oggi il giocatore del ‘Biscione’ è tutto fuorché una certezza…