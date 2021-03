In casa Milan il capitano Alessio Romagnoli sta vivendo un momento del tutto particolare. Il centrale difensivo di Pioli è stato aspramente criticato e si ipotizza l’addio

Pesantemente bocciato dopo la gara persa contro l’Inter di Conte, Alessio Romagnoli è finito leggermente in secondo piano nelle scelte di Stefano Pioli. Il capitano del Milan vive un momento personale decisamente negativo, evidenziato soprattutto in occasione della marcatura nel derby sugli indemoniati Lautaro e Lukaku. Una prestazione negativa che ha spinto il tecnico rossonero a preferirgli Tomori nella gara poi vinta a Roma contro i giallorossi. Una bocciatura che sottolinea ancor di più il calo già evidente del classe 1995 rossonero che ha peraltro il contratto in scadenza 2022 e un futuro tutto da scrivere. Lo stesso Pioli sulla questione ha provato a sgonfiare il caso: “Solo voi parlate di bocciature, per me sono semplici scelte. Io ho parlato con lui. Non sempre si possono avere le stesse idee, ma l’importante è il rispetto”.

Calciomercato Inter, Romagnoli in calo: Raiola può offrirlo

Aspramente criticato anche dai tifosi del Milan, Romagnoli senza rinnovo potrebbe anche proseguire altrove la sua carriera. In tal senso il potente agente, Mino Raiola lo starebbe offrendo in giro approfittando proprio della scadenza ormai molto vicina del suo accordo con la società meneghina. Il procurato ci ha provato già con la Juventus e potrebbe pensare di imbastire anche un altro tipo di trattativa.

Raiola infatti potrebbe offrire Romagnoli anche all’Inter in chiave parametro zero nel 2022 quando scadrà il suo accordo con il Milan. I nerazzurri dal canto loro non sono per ora interessati.