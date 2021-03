Giro di terzini in estate. A fine stagione potrebbe partire un vero e proprio valzer sugli esterni con l’Inter che rischia di perdere un obiettivo per la fascia mancina

Ivan Perisic sembra aver conquistato la corsia sinistra dell’Inter a discapito di Ashley Young ormai partente annunciato e pronto eventualmente a fare ritorno in Inghilterra. Al netto dei miglioramenti del croato, bravo ad adattarsi al ruolo ritagliato da Conte, la dirigenza nerazzurra andrà comunque a caccia di un nuovo interprete che abbia maggiore confidenza con la posizione. Diversi i nomi dei mesi scorsi che potrebbero peraltro innescare un vero e proprio valzer di terzini. Nello specifico dovrebbe cadere la candidatura di Juan Bernat, che sta per rinnovare con il PSG e che di fatto costringerà il Barcellona che lo seguiva a virare su altri profili.

Il Barça fiutava il colpo a zero ma dovrà provare ad ingaggiare altri calciatori e potrebbe quindi andare ad ostacolare i piani dell’Inter. Occhio al possibile ritorno su Marcos Alonso, che però ora è titolare o quasi del Chelsea, che in compenso ha in rosa anche un Emerson Palmieri da tempo in uscita e che i ‘Blues’ potrebbero cedere.

I catalani potrebbero quindi anche puntare sull’italo brasiliano che da tempo piace all’Inter. Nel concreto un’offerta da 10 milioni più bonus potrebbe bastare ai londinesi, visto che il contratto dell’ex romanista scade a giugno 2022-