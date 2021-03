Torna a sorridere Sebastiano Esposito, che ha ritrovato il gol andando a segno per la prima volta con la maglia del Venezia: riflettori dall’estero

Dopo i primi assaggi di calcio che conta con la maglia dell’Inter, la società nerazzurra la scorsa estate decise di spedire in prestito in Serie B il talentuoso Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 aveva anche già trovato il primo gol in massima serie, e quella attuale sarebbe dovuta essere l’annata della primissima consacrazione tra i grandi per accumulare esperienza utile a migliorare in vista di un futuro rientro alla base. Le cose però non sono andate sempre come previsto e dopo un solo gol e tanta concorrenza con la maglia della Spal, a gennaio si è optato per un nuovo cambio di maglia in prestito, questa volta a Venezia.

Calciomercato Inter, Esposito torna a splendere: assalto dall’estero

Con i lagunari il nuovo exploit di Esposito che nell’ultimo turno di campionato ha anche trovato il primo gol con la nuova maglia nel netto successo sul Monza di Brocchi. Un gol che unito ai due assist nelle gare precedenti e ad un leggero cambio di ruolo hanno consentito al classe 2002 di rilanciarsi. Esposito è stato infatti bravo a non arrendersi, ritagliandosi anche un ruolo maggiormente da rifinitore piuttosto che da prima punta a Venezia, dove sta ripartendo una nuova vita anche per la gioia dell’Inter.

Esposito, d’altro canto, torna alla ribalta con il gol al Monza riaccendendo su di sé i riflettori del calciomercato, specie di quello estero. Occhio infatti soprattutto a Borussia Dortmund e Valencia. Nello specifico con gli spagnoli il suo agente ha un’ottima relazione ma è il BVB che potrebbe presentare una proposta concreta da 15 milioni di euro per convincere l’Inter. D’altra parte il Borussia rischia di perdere la giovane stella Erling Haaland, e la dirigenza tedesca ha già dimostrato nel recente passato di avere buon occhio.