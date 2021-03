I destini di Inter e Liverpool potrebbero presto incrociarsi in sede di calciomercato. I ‘Reds’ sono pronti ad un doppio assalto

Mentre l’Inter vive un fine settima di riposo forzato con il rinvio della sfida contro il Sassuolo, il calciomercato della prossima estate inizia già a galoppare. Il club nerazzurro è sempre alle prese con le questioni societarie, eppure qualcosa intorno al mondo interista si muove sempre. In particolare in vista della prossima sessione di trasferimenti andranno tenuti d’occhio i parametri zero, che in un periodo di crisi come quello attuale potrebbero rivelarsi determinanti. Tra i calciatori con le valige pronte c’è Wijnaldum, in uscita dal Liverpool ed accostato anche all’Inter in passato ma apparentemente indirizzato verso il Barcellona. Per tutte le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, doppio addio verso Liverpool: De Paul e Bastoni

Dall’Inghilterra partendo proprio dall’addio di Wijnaldum alla squadra di Klopp sottolineano come i ‘Reds’ stiano guardando in Italia per la sua sostituzione. Nello specifico la compagine di Liverpool sarebbe pronta a mettere sul piatto i 40 milioni di euro richiesti dall’Udinese per Rodrigo De Paul, obiettivo anche della stessa Inter.

Stando inoltre a quanto riferito da ‘The Sun’ e ‘Metro’ la squadra di Anfield sta inoltre preparando circa 50 milioni di euro per un nuovo difensore, incrociando ancora i destini con il club di Suning. In questo caso per potenziare la difesa di Klopp il mirino sarebbe puntato su Alessandro Bastoni, le cui quotazioni sono ormai in netta ascesa dopo una stagione fin qui da incorniciare alle dipendenze di Conte. L’Inter non sta attraversando il suo momento economico migliore e il Liverpool è pronto a fare pressione proprio con una pesante proposta. Una sorta di doppia beffa dal potenziale di 90 milioni.