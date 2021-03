Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Romelu Lukaku. Nuove clamorose indiscrezioni provenienti dalla Spagna

Prematuro parlare di rinnovo, ma anche di addio all’Inter nonostante da Spagna e Inghilterra continuino a parlare di offerte. L’ultima per Lukaku potrebbe provenire dal Barcellona, qualora – come probabile – il club blaugrana non riuscisse a mettere le mani sul norvegese Haaland. Il classe 2000 dovrebbe trasferirsi al Real Madrid, stando a ‘fichajes.net’ in tal caso i catalani si fionderebbero sul belga che nelle due stagioni in maglia nerazzurra ha dimostrato di essere uno dei migliori centravanti al mondo.

Calciomercato Inter, soldi e l’ex Juve per Lukaku

Il portale ispanico svela quella che dovrebbe essere l’offerta per il numero 9 dell’Inter: ‘solo’ 30 milioni di euro cash più il cartellino di Miralem Pjanic. L’ex centrocampista della Juventus ha deluso in Spagna e il Barça è già da un po’ alla ricerca di potenziali acquirenti. ‘Costato’ 60 milioni di euro più altri 5 di bonus, il cartellino del bosniaco potrebbe venir valutato non meno di 50-55 milioni. L’offerta complessiva per Lukaku si aggirerebbe quindi sugli 80-85 milioni di euro.