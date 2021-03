Le ultime news Inter mettono in risalto le dichiarazioni di Diego Godin. Il centrale uruguagio ha lasciato i nerazzurri l’estate scorsa, dopo una sola stagione

“Ci è mancato solo vincere”. Così Diego Godin a ‘La Gazzetta dello Sport’ parlando della sua avventura in nerazzurro, conclusasi l’estate scorsa dopo appena una stagione: “Siamo arrivati secondi in Serie A e in finale di Europa League – ha sottolineato il centrale uruguagio ora al Cagliari – Siamo stati a un passo da una stagione storica. L’Inter non giocava una finale europea da 10 anni”.

LEGGI ANCHE >>> Inter, 240 milioni di prestito | Ecco l’alleata di Suning

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ritorno e addio | Scambio alla pari

Addio all’Inter, Godin parla chiaro: “E’ stata una scelta di Conte”

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Talento nel mirino: c’è la fila in Serie A, ma non si esclude il ritorno

Godin ha poi risposto sul suo addio all’Inter, ‘accusando’ Antonio Conte: “Cos’è andato storto? Questo dovreste chiederlo a Conte, Marotta e Ausilio. E’ stata una scelta dell’allenatore, io avevo fatto tre anni di contratto…”. Chiosa sul suo futuro: “Ho fatto due anni di contratto e se ci salviamo vorrei onorarli”.