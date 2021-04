Calciomercato Inter: il futuro di una giovane promessa dei nerazzurri potrebbe essere lontano dall’Italia in vista della prossima stagione

Il futuro di Lucien Agoume, uno dei giocatori più promettenti di proprietà dell’Inter e attualmente in prestito allo Spezia, è ancora incerto. Il centrocampista francese che piace a club europei di altissimo livello potrebbe lasciare i nerazzurri anche a titolo definitivo, anche se è comunque tutto da vedere in estate. Di certo, però, la concorrenza non manca e nelle ultime ore sembra essersi aggiunto anche il Marsiglia. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Agoume al Marsiglia: il prezzo è ‘elevato’

Secondo ‘Le Dauphiné Libéré’, Lucien Agoume potrebbe trasferirsi nuovamente in Francia per approdare al Marsiglia. La scelta del club francese sarebbe dovuta al probabile addio di Boubacar Kamara quest’estate e proprio per questo i ‘Phocéens’ si starebbero già muovendo sul mercato con il ds Pablo Longoria in prima linea.

E tra i nomi nella lista del dirigente c’è anche il classe 2002 di proprietà dei nerazzurri. Il Marsiglia, ad ogni modo, dovrà tenere a mente che per il talento francese la concorrenza è agguerritissima: la base d’asta si aggira infatti intorno ai 15 milioni di euro e, come spiegato da noi di Interlive tempo fa, sul giovane talento ci sono tanti top club tra i quali spicca il Bayern Monaco.