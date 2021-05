Calciomercato Inter: Almada e non solo, i nerazzurri sono pronti a rinforzare la rosa a disposizione di Conte direttamente dal sudamerica

L’Inter ha vinto il 19° scudetto della sua storia. Nonostante la grande stagione piena di successi per la squadra allenata da Antonio Conte, però, Marotta e colleghi hanno la seria intenzione di rinforzare a dovere la rosa a disposizione del tecnico leccese a partire da questa estate. Anche con giovani talenti che possano raggiungere un grande livello in nerazzurro come successo in precedenza a giocatori come Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni: La dirigenza della ‘Beneamata’ sembra aver puntato Thiago Almada e Carrascal. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Almada la priorità: Carrascal una possibilità

Thiago Almada piace tantissimo all’Inter. La radio francese ‘RMC Sport’, tuttavia, sostiene che il giocatore abbia raggiunto un accordo con il Marsiglia per cinque anni. E così il club transalpino ha iniziato una trattativa con la squadra del giocatore, il Velez, che chiede circa 20 milioni di euro per il suo cartellino. Il trequartista sudamericano piace tanto ai nerazzurri, come detto, che però potrebbero dover rinunciare a lui. Decisivo per l’accordo Sampaolo, tecnico dell’OM, che pare aver mollato definitivamente la pista Vidal perché il cileno guadagna tanto e vuole giocare la Champions League.

(E’ probabile che la ‘Beneamata’ tenti la strada della risoluzione del contratto dato che il centrocampista percepisce un ingaggio importante e non è indispensabile). Difficile la trattativa con Almada, ma un’altra strada potrebbe presto aprirsi: quella di Carrascal, trequartista anche lui. In forze attualmente al River Plate, è considerato un futuro crack del calcio colombiano e non solo. In Italia ed Europa è rappresentato da Alessandro Lucci, agente di Kolarov e Vecino fra gli altri. Il manager vanta ottimi rapporti con Piero Ausilio, probabile quindi che venga proposto pure all’Inter. Il suo prezzo si aggira attorno ai 15 milioni, comunque meno di quanto venne pagato un certo Lautaro Martinez qualche anno fa…