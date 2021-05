In casa Bayern tutto ruota intorno al futuro di Robert Lewandowski, anche il possibile interessamento per Lukaku. L’annuncio del club

Romelu Lukaku ha trascinato l’Inter a suon di gol e prestazioni ad uno scudetto che mancava da troppo tempo. Il gigante belga è stato tra i migliori dell’intera stagione, manifestando un ulteriore step nella sua crescita personale dal punto di vista tecnico e tattico. Un nuovo exploit che ha attirato inevitabilmente le attenzioni anche di diversi club europei. Tra questi il Bayern Monaco, al quale era stato accostato nelle scorse settimane nell’eventualità complessa di un clamoroso addio del bomber Lewandowski. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Lukaku-Bayern: l’annuncio su Lewandowski

Se Lukaku è stato il miglior 9 in Italia, il numero uno in Europa è stato invece senza alcun dubbio proprio Robert Lewandowski, dominatore delle ultime due stagioni e capace di andare a segno per 292 volte in 327 partite da quando indossa la maglia del Bayern.

La dirigenza del club campione di Germania però non si è fatta intimidire e a parole ha subito blindato il centravanti polacco tramite le parole dell’amministratore delegato Karl-Heinze Rummenigge intervenuto ai microfoni di “Sport1”: “Non ho dubbi sul fatto che resterà. Chi si priverebbe di un calciatore da 60 gol all’anno? E poi i suoi agenti non hanno parlato con noi di una sua possibile partenza”. Nessun dubbio quindi sulla permanenza in Baviera di Lewandowski: una notizia che fa stare più tranquilli anche i tifosi dell’Inter in merito al destino di Lukaku.