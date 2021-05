L’Inter osserva sempre il mercato dei parametri zero. Tra questi anche Jerome Boateng, pronto a scegliere la nuova squadra

Alla luce della complessa situazione economica che vive l’Inter, ma che accomuna i nerazzurri anche ad altri grandi club europei, un ruolo importante potrebbero giocarlo i calciatori pronti a svincolarsi a parametro zero. Non mancano infatti i top player più o meno giovani che si libereranno gratis al termine di questa lunga ed estenuante stagione. A tal proposito chi ha già da tempo deciso di comune accordo col club di cambiare aria è Jerome Boateng, che saluterà il Bayern Monaco a costo zero dopo una lunga militanza ricca di successi. Il difensore tedesco ha avuto qualche problemino fisico di troppo che ne ha per giunta limitato l’impiego nell’ultima annata. Ciononostante resta un centrale di grande affidabilità che nel recente passato è stato accostato e proposto anche alla stessa Inter di Conte. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Le ultime su Conte tra Inter e Tottenham

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte se ne va? Rischio (altri) tre grandi addii

Calciomercato Inter, Boateng via a zero: il Tottenham pronto a chiudere

Il futuro di Boateng non dovrebbe però essere all’Inter. Secondo quanto sottolineano dalla Spagna, la squadra favorita per aggiudicarsi le prestazioni del centrale teutonico è il Tottenham. Gli Spurs hanno messo in piedi l’operazione da settimane e hanno vantaggio considerevole sulla folta concorrenza composta anche da Roma, Arsenal, Chelsea e Monaco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio con la Champions | Servono 30 milioni

In casa Tottenham l’arrivo di Boateng sarebbe quindi già in chiusura, con la società inglese che spera di ufficializzarlo una volta risolteuna serie di divergenze con l’agente dello stesso calciatore.