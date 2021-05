Lukaku durante l’allenamento: “Deluso dall’arbitro e dal suo Var Antonio Conte”

Inter, anche durante l’allenamento pomeridiano in vista della partita contro l’Udinese di domenica pomeriggio i giocatori nerazzurri tra un esercizio e l’altro hanno proseguito con i festeggiamenti con Lukaku tra i protagonisti

INTER ALLENAMENTO ALLEGRO/ In vista della partita di domenica pomeriggio allo stadio Meazza di Milano e valida per l’ultima giornata del campionato di serie A tra Inter e Udinese, i giocatori nerazzurri non hanno smesso di ridere e scherzare per festeggiare questo Scudetto, durante l’allenamento pomeridiano ad Appiano Gentile. Sul suo profilo Instagram l’attaccante Romelu Luklaku ha voluto postare alcune foto e c’è anche quella del terzo portiere Padelli che prova a prendere un pallone.

Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Via Perisic: dalla Premier alla Germania fino al… Monaco: le ultim

LEGGI ANCHE>>> Inter, la festa Scudetto continua | Presente anche Conte

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, nessun addio (per ora) | Salta la cessione

Poi ha postato questa dichiarazione: “Deluso dall’arbitro e dal suo Var Antonio Conte, ma abbiamo lottato fino alla fine e non abbiamo perso“. Infine commento divertente del giovane Alessandro Bastoni, che sul suo profilo Instagram ha scritto, riprendendo la famosa frase di Conte verso Maresca e l’ha dedicata al vice allenatore e ha scritto: “Sei sempre tu Stellini, sei sempre tu”.