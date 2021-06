Calciomercato Inter: il futuro di Agoume sta venendo deciso in queste ore. A riguardo è stata confermata l’anticipazione di Interlive.it

Nonostante il poco spazio trovato in questa stagione allo Spezia, Lucien Agoume potrebbe avere delle chance sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi, neo allenatore dell’Inter, anche se tanti club europei, in primis il Bayern Monaco, sono decisamente interessati al giovane giocatore francese. In queste ore, comunque, gli agenti del calciatore classe 2002 sono in sede per trattare del rinnovo di contratto con i nerazzurri. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, futuro Sanchez | Tutto potrebbe cambiare, il motivo

Calciomercato Inter, futuro Agoume: rinnovo in atto

Lucien Agoume è molto vicino al rinnovo di contratto con l’Inter. Noi di Interlive ve lo avevamo anticipato pochi giorni fa e adesso il prolungamento del rapporto tra i nerazzurri e il francese sembra molto vicino a diventare realtà.

LEGGI ANCHE>>> Attenta Inter | Milan scatenato: possibile sprint per chiudere

Come spiegato in precedenza, infatti, oggi gli agenti del giocatore sono entrati nella sede dei nerazzurri con il chiaro obiettivo di avvicinare l’accordo per il rinnovo del contratto di Agoume. Il destino del mediano, quindi, sembra chiaro: partire in ritiro con Simone Inzaghi e compagni. Sperando, chiaramente, di convincere l’ex tecnico della Lazio.