Florenzi resta una possibilità: decisione rinviata post Europeo

Florenzi resta una possibilità: qualsiasi decisione sarà rinviata post Europeo

Florenzi resta in dubbio per quanto riguarda il proprio futuro alla Roma. Il jolly giallorosso non sarà riscattato dal Psg e per lui si riaprono le porte della Serie A anche se non dovesse essere di nuovo Roma. L’Inter resta una delle possibilità più accreditate ma tutto sarà deciso dopo l’Europeo: sarà determinante Mourinho.

