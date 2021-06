Giroud sfuma definitivamente: è ad un passo dal Milan

L’Inter perde definitivamente Olivier Giroud: secondo il Corriere dello Sport, il bomber del Chelsea è ormai ad un passo dal Milan. Dopo averlo cercato come vice Lukaku nell’era Conte, il francese sembra ormai in procinto di trasferirsi in rossonero come vice Ibrahimovic. C’è l’accordo tra le parti, l’annuncio arriverà molto probabilmente dopo l’Europeo.

