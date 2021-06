Pressing del Cagliari per Nainggolan e Pinamonti: al giusto prezzo si può

La situazione di Radja Nainggolan è ancora tutta da definire. Il belga è a bilancio a 10 milioni di euro circa, dunque l’Inter non può permettersi di andare sotto questa soglia. Il Cagliari avrebbe difficoltà a sborsare queste cifre ma potrebbe non essere l’unico giocatore dell’Inter che interessa a Giulini e Semplici: a Cagliari potrebbe sbarcare anche Pinamonti per sostituire Simeone, in uscita. Il bomber potrebbe essere girato in prestito, come rivela Tuttosport.

