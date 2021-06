Doppio tradimento: il Milan tenta il colpo Icardi!

Come rivela La Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe seriamente pensando di prendere Mauro Icardi. La necessità di avere un vice Ibrahimovic spinge per molteplici opzioni: da Giroud all’idea Azmoun, ecco che spunta anche l’attaccante argentino ex Inter che cerca un nuovo club che punti su di lui. Per averlo servirà un investimento molto oneroso: si parla di circa 50 milioni di euro.

