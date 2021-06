Svolta Hakimi, distanza notevole tra Inter e Psg: la cessione è un miraggio

Come riferisce Tuttosport, la cessione di Achraf Hakimi sembra ormai un miraggio in casa nerazzurra. La motivazione è semplice: dopo le voci sul Chelsea, la realtà sulle voci del Psg sembra decisamente diversa rispetto a quanto riferito negli ultimi giorni. Leonardo avrebbe offerto 50 milioni più bonus, un’offerta decisamente inferiore rispetto alla richiesta nerazzurra di circa 80 milioni. Per ora, dunque, sembra decisamente improbabile che possa andare via in tempi brevi.

