Fekir in vendita: l’Inter può tornare all’assalto

Fekir torna ad essere in vendita. Il giocatore del Betis, arrivato dal Lione, potrebbe andare via in estate dopo l’Europeo. Secondo As piace particolarmente all’Arsenal. Il francese è stato spesso accostato all’Inter negli ultimi mesi e non è escluso che possa tornare in auge nel caso in cui Lautaro dovesse andare via.

