Marusic per la fascia: occasione per Inzaghi per il post Hakimi

Adam Marusic potrebbe lasciare la Lazio in estate. In scadenza nel 2022, per la Lazio potrebbe essere arrivato il momento di dirgli addio. Sul mercato rappresenta un’occasione per l’Inter che potrebbe prenderlo come possibile sostituto del vice Hakimi, dato in partenza. Lo sostiene Il Corriere dello Sport.

