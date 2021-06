Sostituto Eriksen, non solo Luis Alberto: tutti i nomi di Marotta

Sostituto Eriksen, non solo Luis Alberto

Sostituto Eriksen, tutti i nomi di Marotta

Il futuro di Eriksen è completamente da decifrare e l’Inter non può non pensare ad un sostituto all’altezza della situazione finché non si saprà se potrà tornare a giocare oppure no. La notizia di Luis Alberto ha animato le cronache di mercato nerazzurre della giornata odierna ma lo spagnolo è pressoché impossibile da prendere. I nomi ‘alternativi’ sono 3: De Paul dell’Udinese, Calhanoglu del Milan e Malinovskyi dell’Atalanta, elementi che per caratteristiche sarebbero ideali per il centrocampo nerazzurro.

