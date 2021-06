In casa Inter dall’estero monitorano sempre la situazione di Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Italia piace in Inghilterra: sirene dalla Premier

Stagione sontuosa per Nicolò Barella, tra i big realmente incedibili dell’Inter nonostante le continue avances nei suoi confronti. Il centrocampista ex Cagliari ha guidato la mediana di Conte e ora sta facendo lo stesso con quella della Nazionale di Mancini ad Euro 2020. Grande avvio per il nerazzurro che ha confermato anche in ambito internazionale le sue enormi qualità di corsa e tecniche abbinate ad un ritmo sempre al top. Caratteristiche che però fanno inevitabilmente gola ad alcuni top club come il Manchester United. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Barella nel mirino per il dopo Pogba: scambio con lo United

Risuonano ancora una volta sirene inglesi per Barella con lo United che può pensarci di nuovo seriamente, soprattutto nel caso in cui alla fine dovesse concretamente partire Paul Pogba.

Per arrivare al centrocampista dell’Inter, i ‘Red Devils’ potrebbero provarci con soldi e contropartita tecnica: possibile cash da 30-35 milioni di euro più il cartellino di Donny Van de Beek, valutato sui 40 milioni. Al netto di tutti i problemi economici di sorta, il club di Zhang considera Barella un intoccabile e vuole blindarlo con nuovo contratto per tenere a bada le voci dall’estero.