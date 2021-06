Young non rimarrà: Aston Villa in pole per prenderlo

Dopo l’offerta nerazzurra, Ahsley Young sembra aver preso una decisione: l’inglese, secondo Sky Sport, tornerà in Inghilterra per militare nell’Aston Villa. In scadenza, sarà prelevato a costo zero. Con il suo addio ormai certo, unito a quello di Kolarov e con Perisic in bilico, Inzaghi avrà a disposizione Dimarco, di rientro dal Verona e pronto a giocarsi la sua chance in nerazzurro.

