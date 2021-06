Incontro per Locatelli: Juve o City, Inter tagliata fuori

Manuel Locatelli è pronto per una big. Come rivela il Corriere dello Sport, nelle prossime ore ci sarà un appuntamento tra l’agente e la Juventus per capire come muoversi in vista della prossima stagione. Sembra ormai chiaro che il suo futuro sarà lontano dal Sassuolo: la doppietta all’europeo ha fatto schizzare alla stelle la sua valutazione a 60 milioni di euro. Juventus o City le pretendenti più accreditate, Inter ormai tagliata fuori a queste cifre.

