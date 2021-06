Sostituto Eriksen, Marotta ci prova: 18 milioni per Fornals

La situazione di Eriksen agita i movimenti di mercato dell’Inter. La società nerazzurra sta pensando al sostituto visto che molto probabilmente il danese non potrà più essere utilizzato in Serie A per le rigide regole da protocollo medico. Al giocatore, infatti, è stato impiantato un defibrillatore cardiaco ma non ci sono ancora notizie certe sul suo ritorno in campo. In casa nerazzurra, dunque, ci si guarda attorno per capire come muoversi. In caso di cessione in un altro campionato, qualora ci fosse il via libera per farlo giocare ancora, l’Inter penserebbe ad un potenziale sostituto dalla Premier League: piace il profilo di Fornals, ex Villarreal, già cercato dal Napoli in passato. In scadenza nel 2024, può essere prelevato per 18 milioni di euro.

