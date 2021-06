Belotti: “Barella ha fatto un salto di qualità impressionante negli ultimi due anni”

Inter, l’attaccante Andrea Belotti ha voluto dare la sua opinione e fare i complimenti a Nicolò Barella per l’ottimo miglioramento avuto negli ultimi due anni

INTER BELOTTI SU BARELLA/ La Nazionale italiana sta facendo, per ora, un ottimo europeo, con due vittorie 6 reti segnate e zero subite è andata oltre le più ottimistiche previsioni e, vedendo anche quello che stanno facendo le altre partecipanti alla manifestazione, sognare non costa nulla. L’attaccante della squadra di Roberto Mancini Andrea Belotti, è stato intervistato da Sky Sport 24 e ha voluto elogiare un suo compagno.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Emerson Royal a Kostic: le ultime sulle corsie esterne

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter-Napoli, riaperto il dialogo per un giocatore