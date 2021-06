Clement: “Lukaku è il miglior attaccante all’Europeo ha molta velocità e potenza”

Inter, l’allenatore del Bruges Philippe Clement ha voluto dare la sua opinione sulla Nazionale belga e nello specifico su Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne i due giocatori più talentuosi

INTER CLEMENT SU LUKAKU/ In questo europeo oltre all’Italia, sta piacendo molto il Belgio di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. In merito a questa situazione, l’allenatore del Bruges Philippe Clement, squadra che ha vinto lo scorso campionato belga, ha parlato ai microfoni di Vrt Radio 1. Queste le sue dichiarazioni: “De Bruyne e Lukaku, anche questa è una combinazione micidiale. Uno è il miglior attaccante all’Europeo con il giocatore con il miglior passaggio al mondo alle spalle. Sono molto complementari. De Bruyne può mettere una palla nello spazio in modo molto preciso su una lunga distanza. e Lukaku ha ottime linee di corsa oltre a molta velocità e potenza.

Aggiungiamo un Eden Hazard in forma e abbiamo un’altra squadra micidiale. Non credo che vedremo Hazard in questo torneo per 90 minuti, nemmeno questo è possibile. Ma il suo vantaggio è che può fare svoltare una partita con un’azione lampo”.