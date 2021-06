Da settimane l’Inter discute con il Cagliari per il cartellino di Nandez. Ma il futuro dell’uruguagio potrebbe essere in Premier League

Il futuro di Nandez potrebbe non essere all’Inter, ma in Premier League. Stando alle ultime indiscrezioni de ‘L’Unione Sarda’, Marcelo Bielsa è ‘pazzo’ dell’uruguagio e il Leeds sta pensando di accontentarlo pagando la clausola risolutiva fissata a 36 milioni di euro. Da diverse settimane i nerazzurri discutono coi sardi dell’acquisto di Nandez, nell’ambito di un maxi affare che vedrebbe coinvolto Nainggolan ma soprattutto qualche giovane dell’Inter di gradimento al club del presidente Giulini. L’ex Boca piace molto a Simone Inzaghi poiché capace di agire in due ruoli, tuttavia l’ingresso in scena della società inglese – il proprietario è l’italiano Radrizzani – rischia concretamente di far saltare il banco.

Calciomercato Inter, Nainggolan fuori dall’affare Nandez

Nainggolan nell’affare Nandez? Non per forza, visto che è in ballo l’ipotesi risoluzione del contratto (con annessa buonuscita), con il belga poi libero di firmare con il Cagliari da svincolato spalmando su più stagioni il suo stipendio di 4,5 milioni di euro netti. Insomma un’altra operazione in stile Godin, a prescindere da come finirà la faccenda Nandez. Ricordiamo, inoltre, che col Cagliari i nerazzurri potrebbero condurre in porto il colpo Borre.