Un altro esubero verso l’addio: Marotta chiude anche questa operazione

Come riferiscono i rumors, Joao Mario è sempre più lontano dall’Inter. Dopo Nizza e Villarreal, l’Inter sonda ulteriormente il mercato per cercare di liberarsi del suo pesante ingaggio. Fallita la trattativa con lo Sporting, da non scartare l’ipotesi turca: il Besiktas potrebbe fare un’offerta per averlo, i nerazzurri chiedono 8 milioni di euro per cederlo a titolo definitivo.

