Kolarov verso Bologna: addio Inter senza troppi rimpianti

Aleksandar Kolarov saluta l’Inter senza troppi rimpianti. Il serbo, poco impiegato da Conte come terzo di sinistra, saluta Milano con uno scudetto vinto ma con pochissima continuità in campo. Secondo Sky, il suo futuro sarà molto probabilmente ancora in Serie A e al Bologna: a 35 anni può far parte del gruppo di Sinisa MIhajlovic che vuole migliorare sensibilmente la squadra.

