34 milioni per Belotti: follia Toro, Marotta lo prende a zero

Il Torino fissa il prezzo di Belotti: 34 milioni. Lo sostiene Tuttosport, secondo cui Urbano Cairo ha deciso di valutarlo così tanto per lasciarlo partire nonostante vanti un solo anno di contratto. Ora per i granata si fa davvero dura: questo pugno di ferro si risolverà con un addio a costo zero tra un anno con un’enorme perdita per le casse. Un film già visto al quale l’Inter assisterà volentieri con Marotta in prima fila. Solo la cessione importante di Lautaro e il bisogno impellente di trovare un bomber negli ultimi giorni di mercato potrebbe spingere l’Inter a trattare il suo possibile acquisto subito.

