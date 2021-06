La Fiorentina non molla: Sensi nel mirino, la viola insiste

La Fiorentina non molla la pista Sensi. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la società gigliata ha intenzione di fare un tentativo concreto per il tuttocampista nerazzurro, frenato costantemente dagli infortuni negli ultimi due anni e che gli sono costati pure l’Europeo. Tuttavia, a meno di clamorose offerte, appare davvero improbabile che possa andare via dall’Inter: se sta bene, sarà un profilo molto valido per Inzaghi.

