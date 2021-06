Clamoroso nome per il vice Lukaku: spunta anche Petagna!

Dopo le dichiarazioni di ieri di Giuseppe Riso per quanto riguarda la posizione di Dimarco e Sensi, secondo ‘Tuttomercatoweb’ si sarebbe parlato anche di un terzo nome che per certi versi sarebbe clamoroso: Andrea Petagna. La terza punta centrale del Napoli sarebbe stato accostato come vice Lukaku. Per l’Inter, però, rappresenta solo un’ipotetica occasione a costi pressoché nulli: per questo sembra molto difficile ipotizzare un suo sbarco in nerazzurro.

