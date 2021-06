Milenkovic verso l’addio: ci prova la Juve, Inter alla finestra

Nicola Milenkovic potrebbe andare via dalla Fiorentina. Non vuole rinnovare il contratto in scadenza tra un anno e la sua situazione è sotto la lente di ingrandimento di Juventus ed Inter. Classe ’97, accetterebbe volentieri una big anche subito. Lo riferisce Tuttosport, evidenziando come i bianconeri siano avanti rispetto ai nerazzurri in questo momento.

