Filip Kostic sembra destinato a vestire la maglia della Roma. Dopo Inter e Lazio, i giallorossi sembrano vicini a chiudere per l’esterno mancino. Come riferisce Il Messaggero, la Roma potrebbe riuscire a strapparlo alla concorrenza offrendo in cambio il cartellino di Under, accostato recentemente anche al Milan.

