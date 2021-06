Assalto a Mancini se parte Skriniar: l’Inter non molla il romanista

Il Corriere dello Sport continua a parlare dei possibili movimenti dell’Inter in vista dell’estate. Qualora ci siano altre cessioni importanti, i nerazzurri potrebbero muoversi in casa Roma per trovare il sostituto in difesa: anche Skriniar piace molto a diversi club e sul giocatore ci sono club di mezza Europa. Il sostituto che piace molto all’Inter è Mancini, altro elemento da tempo seguito.

