Continuano i contatti per Raspadori: l’Inter preme, assalto se parte Lautaro

Come riporta Tuttosport, l’Inter non ha perso di vista Raspadori, attaccante del Sassuolo che può diventare un nome concreto in entrata nel prossimo futuro. I dialoghi tra le due società sono costanti e l’Inter intende strappare almeno un’opzione in caso di cessione futura. Ad oggi la sua valutazione è di 20 milioni e in caso di addio di Lautaro Martinez, l’accelerata potrebbe arrivare già entro quest’estate.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Emerson Royal a Kostic: le ultime sulle corsie esterne

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter-Napoli, riaperto il dialogo per un giocatore