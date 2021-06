Cottarelli: “Già 35000 adesioni. A luglio potremmo andare da Zhang”

Inter, il presidente di Interspac Carlo Cottarelli ha spiegato come funziona il progetto di azionariato popolare che sta facendo per l’Inter

Il presidente di Interspac Carlo Cottarelli, è stato intervistato in esclusiva da CMIT TV per spiegare il progetto di azionariato popolare per l’Inter. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Interspac è nata due anni e mezzo fa. E’ una piccola società che era partita con 16 soci, già la avevamo approcciata alla società Inter, ma dopo due anni e mezzo credo che le condizioni siano cambiate anche per le note situazioni economiche della Beneamata. Quindi abbiamo pensato di rilanciare il progetto però rafforzandolo portando alcuni personaggi famosi per dare visibilità e credibilità e poi abbiamo deciso di lanciare il sondaggio la cui domanda principale è: “Se ci fosse la possibilità di comprare un pezzetto dell’Inter, quanto sareste disposti a spendere come tifosi?”. Perché questa cosa è così importante, perché questo dà credibilità al progetto se rispondono in tanti come in realtà sta avvenendo è tutta una cosa diversa. Posso anche anticiparvi un dato, alle 18 di oggi avevano risposto al sondaggio già 35mila persone e questo va al di là delle mie più ottimistiche aspettative. Non ho dati finali, da stime la stragrande maggioranza è favorevole a questo progetto”.

