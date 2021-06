Nuove frecce sulle fasce: tutto dipende da Hakimi, 6 nomi in lizza

Come rivela il Corriere dello Sport, è in atto un vero e proprio casting per le fasce nerazzurre: l’addio di Hakimi spingerà la società a trovare un sostituto ma anche un potenziale acquisto di livello a sinistra. Per la destra si fanno i nomi di Zappacosta, Lazzari e Bellerin, mentre a sinistra resiste il duo del Chelsea Alonso-Emerson più Kostic, seguito anche dalla Roma.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Emerson Royal a Kostic: le ultime sulle corsie esterne

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter-Napoli, riaperto il dialogo per un giocatore