Lazaro può tornare in Premier League: rumors dall’Inghilterra

Valentino Lazaro può tornare in Premier League. Le ultimissime voci sul suo conto lo accostano in Inghilterra, campionato dove ha già disputato un’annata con il Newcastle senza troppa fortuna. Proprio il suo ex club lo vorrebbe nuovamente in prestito ma l’Inter cerca una sistemazione a titolo definitivo. Nonostante Inzaghi voglia valutarlo in ritiro, può andare via senza troppi rimpianti.

