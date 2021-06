Molina piano alternativo per la destra: 20 milioni la richiesta dell’Udinese

Come riporta TMW, l’Inter potrebbe pensare anche a Molina per sostituire Hakimi, prossimo partente. Stando alle ultime, il classe ’98 sarà ceduto di fronte ad un’offerta importante: si parla di 20 milioni di euro. Protagonista in Coppa America con l’Argentina, si sta rivelando un uomo mercato imprevisto che i friulani possono sfruttare per fare cassa.

