I piani B se salta Bellerin: occhi sempre in Premier

Bellerin sembra ormai il profilo indicato per sostituire Hakimi ma finché non ci sarà l’ufficialità, l’Inter deve trovare dei piani alternativi per la fascia destra. Come rivela La Gazzetta, ormai accantonato Lazzari per i costi troppi alti pretesi da Lotito, rimangono in piedi le piste Dumfries e Zappacosta in caso di rottura definitiva per lo spagnolo.

